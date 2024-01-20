شكرا لقرائتكم خبر لابورت يكذب حديثه لصحيفة إسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى الإسباني إيميريك لابورت مدافع النصر السعودي، ما نقلته إحدى الصحف الإسبانية حول وضع اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي.

كانت صحيفة «آس» الإسبانية، قد نشرت تقريرا زعم معاناة المحترفين في دوري روشن من عدة أزمات، على لسان لابورت.

ونفى لابورت التصريحات المنقولة على لسانه، بعدما نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» مصحوبة بعلامة «خطأ».

وظهر لابورت في بث مباشر، عبر حسابه الرسمي في «إنستقرام»، نفى خلاله ما تم تداوله مؤخرا على لسانه.

وأوضح أنه قام بإجراء مقابلة مع صحيفة «آس» الإسبانية، ولكنه نفى الترجمة الخاطئة المنتشرة.

وأكد سعادته الكبيرة بالتواجد في السيعودية واحترام الناس الكبير تجاهه، مطالبا الجماهير بعدم الالتفات إلى الشائعات.

واختتم لابورت حديثه بتوجيه التهنئة إلى زميله في الفريق كريستيانو رونالدو، بعدما حصد جائزة جلوب سوكر.

ويعد اللاعب صاحب الـ29 عاما من أبرز لاعبي الخط الدفاعي في «العالمي»، بعدما انضم لصفوف الفريق الأول في الانتقالات الصيفية الماضية.