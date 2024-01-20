المغرب يصطدم بالكونغو ..وزامبيا تسعى لاستغلال أزمة تنزانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدخل منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار، المراحل الحاسمة بمباراتين حاسمتين في الجولة الثانية.

ويصطدم المنتخب المغربي بنظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الثانية مساء بتوقيت غرينتش على ملعب لوران بوكو، اليوم وبعدها بساعتين يلتقي منتخبا زامبيا وتنزانيا في ختام منافسات الجولة الثانية.

في المواجهة الأولى لا يبقى منتخب المغرب المرشح للفوز على نظيره الكونغولي، بل إن أسود أطلس أحد المرشحين البارزين للتتويج باللقب بعد إنجازهم التاريخي باحتلال المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة (قطر2022 )، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المكانة.

الدفعة المعنوية للمغاربة

وبالفعل انطلق المنتخب المغربي بقيادة مديره الفني وليد الركراكي بكل قوة في المونديال الأفريقي، وهزم تنزانيا في الجولة الأولى بثلاثية سجلها رومان سايس وعز الدين أوناحي ويوسف النصيري.

ويأمل الركراكي في استغلال هذه الدفعة المعنوية في تحقيق فوز ثان يضمن لفريقه التأهل مبكرا لدور الـ16 دون الدخول في حسابات معقدة، قبل مواجهة

زامبيا في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة.

وحذر المدير الفني لمنتخب المغرب لاعبيه من الثقة الزائدة لتفادي الوقوع في مأزق تعاني منه منتخبات كبيرة في هذه النسخة مثل مصر والكاميرون وغانا، التي باتت مهددة بالخروج مبكرا بعد تعثرها في أول جولتين. ولكن مهمة وليد الركراكي ولاعبيه لن تكون سهلة حيث يستعدون لمواجهة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر صاحب الخبرات الكبيرة بأجواء الكرة الأفريقية.

قوة هجومية

ويملك ديسابر أيضا قوة هجومية لا يستهان بها تضم الرباعي جيل كاكوتا ويوان ويسا وثيو بونجوندا وسيدريك باكامبو مع ميشاك إيليا وسيمون بانزا، إضافة إلى الظهيرين ارتور ماسوكو وجيديون كالولو.

إلا أن سباستيان ديسابر ولاعبوه فرطوا في فوز كان بالمتناول واكتفوا بالتعادل أمام زامبيا 1/1 في الجولة الأولى، بعد إهدار المزيد من الفرص.

نتيجه إيجابية

ويطمع المنتخب الكونغولي الديمقراطي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المغاربة، لإحياء آمالهم في التأهل لدور الـ16 قبل مواجهة تنزانيا في الجولة الثالثة.

تنزانيا بدون مدرب

وفي مواجهة أخرى أقل قوة نسبيا يلعب منتخب زامبيا الفائز باللقب في عام 2012 ضد تنزانيا الذي يواجه أزمة خانقة. وسيخوض منتخب تنزانيا هذه المباراة بدون مديره الفني الجزائري عادل عمروش الذي عاقبه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

نال عمروش هذه العقوبة بناء على شكوى من اتحاد الكرة المغربي من تصريحات المدرب الجزائري بشأن مجاملة الاتحاد الأفريقي لمنتخب المغرب وإقامة المباراة الأولى مساء رغم رغبة الاتحاد التنزاني في إقامتها عصرا.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل أعلن اتحاد الكرة التنزاني إيقاف عادل عمروش من منصبه وإسناد مهمة المدير الفني بشكل مؤقت للمدرب المحلي حامد موركورو قبل يومين من مواجهة زامبيا.

وقد يصب هذا الارتباك الفني في صالح منتخب زامبيا، الذي نجح في اقتناص نقطة ثمينة بالتعادل مع الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى بعدما لجأ أفرام جرانت مدرب الفريق الملقب بـ «الرصاصات النحاسية» لخطة دفاعية وتألق حارس المرمى لورنس مولينجا.

انتصار تاريخي

إلى ذلك يطمع منتخب ناميبيا في مفاجأة جديدة عندما يلاقي جنوب أفريقيا اليوم، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وفجر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية في الجولة الأولى بفوزه على تونس بهدف في توقيت قاتل، ليحقق انتصارا تاريخيا هو الأول له بعد أربع مشاركات في كأس أمم أفريقيا.

ويعتمد كولين بنيامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا على أربعة لاعبين لمعوا بشدة في مباراة الجولة الأولى وكان لهم الفضل الأكبر في الفوز على نسور قرطاج، وهم ثنائي خط الوسط بيتروس شيتيمبي وأبروشيس بيتروس مع الجناح المزعج دانييل هوتو صاحب هدف الفوز وبيتر شالوليلي قائد الفريق ومهاجم صن داونز. أما هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا يدرك تماما أنه يسير على الأشواك؛ لأنه لا بديل عن الفوز أمام ناميبيا، إذا أراد المنافسة على التأهل للدور الثاني، حيث ينتظره اختبار صعب للغاية في الجولة الثالثة أمام تونس.

قبل مواجهة المغرب والكونغو: