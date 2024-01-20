كينوين تتأهل للدور الرابع ببطولة أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور عشرة أعوام من فوز لينا التاريخي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، تشق الصينية شينع كينوين طريقها في النسخة الحالية من البطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أن كينوين (21عاما)، المصنفة رقم 21 في بطولة أستراليا تعد من النجوم الصاعدة في اللعبة، والآن أصبحت المرشحة الأبرز للوصول للدور قبل النهائي من البطولة.

احتاجت كينوين لساعتين و40 دقيقة لعبور مواطنتها وانج يافان بنتيجة 6 / 4 و2 / 6 و7 / 6 (10 / 8)، لتصعد للدور الرابع من النسخة الحالية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وبفضل ضرباتها القوية تأهلت كينوين للدور الرابع، وكانت هناك فعالية خاصة لها عقب المباراة، عندما هنأتها لي، التي تواجدت خوض فعالية الأساطير.

وقالت كينوين «كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي.

جاءت إلي فقط، لتهنئني. كنت أشعر بسعادة غامرة لأنني التقيت بها، ولأن الفرصة أتيحت لي للتحدث معها لأنني لم أتحدث معها من قبل بشكل شخصي».

وأضافت «قالت لي لا تفكري كثيرا، فقط استمري في الابتسام. أعتقد أن هذا هو ما يجب أن أفعله حاليا».

وقالن كينوين في مقابلة عقب المباراة «إنها شاهدت المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة نسخة 2014، التي جمعت لي بالسلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا، عشر مرات». وتظل لي اللاعبة الصينية الوحيدة التي توجت بأحد ألقاب منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، كما أصبحت أول لاعبة آسيوية تتوج بلقب في البطولات الأربع الكبرى، عندما فازت ببطولة فرنسا المفتوحة في 2011

وتلتقي كينوين في دور الـ16 مع الفرنسية أوسيان دودان التي تغلبت على مواطنتها كلارا بوريل 6 / 2 و6 / 4، لتصعد للمرة الأولى إلى الدور الرابع في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وضمنت شينج ودودين والإيطالية جاسمين باوليني والروسية آنا كالينسكايا الوصول للدور قبل النهائي في البطولة للمرة الأولى في مسيرتهم.