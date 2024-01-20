الشباب السعودي يستعد لإعلان صفقتين من العيار الثقيل

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد إدارة نادي الشباب السعودي للإعلان عن صفقتين من العيار الثقيل سيتم حسمهما خلال ساعات ضمن خطة إدارة الليوث لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكدت التقارير الواردة اليوم من السعودية أن إدارة نادي الشباب توصلت لاتفاق نهائي مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي لاعب الاتحاد لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة رسميًا غدًا الأحد.

كما اتفقت الإدارة مع نجم الوسط الإيفواري سيكو فوفانا قادمًا من صفوف النصر بموافقة صندوق الاستثمارات ولجنة الاستقطابات، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني لويس كاسترو.

وأشارت الأنباء إلى أن النجم البرازيلي رومارينهو لاعب الاتحاد يعد خيارًا أخيرًا أمام إدارة الشباب حيث يتوقع التعاقد معه هذا الشتاء، كما أن طلبات مورينيو مازالت تحت التدقيق النهائي من الإدارة.

مورينيو يوافق على تدريب الشباب السعودي

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو موافقته على تدريب فريق الشباب السعودي بعد مفاوضات طويلة بينه وبين إدارة الليوث، نجحت من خلالها بإقناعه بمشروع النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية السعودية الصادرة اليوم أن مورينيو أبدى إعجابه بمشروع نادي الشباب ووافق على تولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة مع وضع بعض الشروط.

واشترط مورينيو على إدارة الشباب دعم الفريق بعدد من الصفقات المميزة من أجل المنافسة بقوة على الألقاب واستعادة أمجاد الفريق، وكذلك القدرة على مقارعة الفرق الكبرى مثل الهلال والنصر بما تملكه من نجوم كبار.