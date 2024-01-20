شاهد.. أهداف مباراة الوحدة الإماراتي والزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الوحدة الإماراتي تحقيق الفوزعلى الزمالك بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الوحدة الودية الدولية، والتي تشهدها الإمارات العربية المتحدة.

جاء أهداف الوحدة الثلاثة عن طريق منصور المنهالي، والذي نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

فيما ضاعف المحترف باكييف الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بينما أحرز أحمد نورالله الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني من المباراة، بعد خطأ من دفاع الزمالك.

واستطاع محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقليص النتيجة، بعدما قلص الفارق أمام الوحدة الإماراتي، في المباراة التي يشهدها ملعب إل نهيان.

أهداف مباراة الوحدة الإماراتي والزمالك