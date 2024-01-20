بالصور: تفاصيل المران الأول للأهلي في معسكر الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المران الأول في معسكر الإمارات خلال فترة التوقف.

وقاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مرانًا متنوعًا للاعبين، شهد جانب منه بعض التدريبات الترفيهية في تقسيمة مصغرة لكرة اليد بين اللاعبين.

وأدى اللاعبون جوانب من التدريبات المتنوعة بالكرة ضمن فقرات المران الذي أقيم مساء اليوم.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي.

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة تحت إشراف أندريس أندويا مخطط الأحمال، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران.

وقاد مدرب الحراس ميشيل يانكون، ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي، على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي الشرطة بالإمارات.