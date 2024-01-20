الامارات | 4 تحديات أمام بينتو قبل مواجهة إيران أبرزها بديل الحمادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الوطني للقاء نظيره الإيراني بعد غدٍ على ملعب استاد المدينة التعليمية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الدوحة بمشاركة 24 منتخباً، إذ يواصل «الأبيض» تدريباته اليومية تحضيراً للمواجهة الحاسمة والمهمة.

ويحتاج المنتخب إلى الفوز في المباراة لتصدر المجموعة والتأهل إلى الدور الثاني، ورفع رصيده إلى سبع نقاط، وذلك لتجنب الدخول في أي حسابات معقدة بعد دخول منتخب فلسطين منافساً على بطاقة التأهل الثانية، لأنه في حال فوز الأخير على هونغ كونغ فإنه سيحصد أربع نقاط في وقت يمتلك منتخب إيران ست نقاط، وحسم رسمياً بطاقة التأهل للدور الثاني، وتبقى مباراته أمام المنتخب لحسم صدارة المجموعة.

وتواجه مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو أربعة تحديات قبل لقاء إيران تتمثل في: العمل على ترميم معنويات اللاعبين بعد أن تأجل حسم التأهل إثر التعادل مع منتخب فلسطين 1-1 على الرغم من أن اللاعبين كانوا يأملون في الفوز في هذه المباراة، ومواصلة مشوار النتائج الإيجابية وحسم التأهل للدور المقبل، ومن التحديات الكبيرة إيجاد البديل المناسب للمدافع خليفة الحمادي الذي سيغيب عن تشكيلة المنتخب بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة فلسطين، إذ يعد الحمادي من العناصر المؤثرة بعدما فرض نفسه أساسياً خلال الفترة الماضية.

ويتوقع أن يدفع بينتو بالمدافع خالد الهاشمي بديلاً للحمادي في الدفاع مع احتمال إجراء بعض التغييرات في الخط الخلفي بما يتناسب مع أهمية المباراة المرتقبة لمواجهة هجوم المنتخب الإيراني الذي يتطلب وجود خط دفاع قوي ومتماسك للتعامل مع ظروف المباراة في أي لحظة، إضافة إلى أن بينتو يسعى للوصول إلى التشكيل الأساسي المناسب الذي سيخوض به المباراة مع إمكانية عودة المهاجم علي مبخوت الذي جلس على دكة البدلاء خلال المباراتين الماضيتين أمام هونغ كونغ وفلسطين، لاسيما أن مباراة إيران مختلفة وتحتاج إلى مهاجم من العيار الثقيل مثل مبخوت لمواجهة دفاع قوي ومتماسك مثل دفاع إيران الذي استقبلت شباكه هدفاً واحداً فقط في مباراتيه أمام كل من فلسطين وهونغ، في حين سجل هجومه خمسة أهداف في مباراتين.

وتعد مباراة إيران المرتقبة اختباراً قوياً ومواجهة من العيار الثقيل بالنسبة للمنتخب الذي يأمل بدوره في استعادة زمام المبادرة والعودة بقوة خصوصاً أن المنتخب يحظى في البطولة بدعم جماهيري، بعدما ظلت أعداد مقدرة من المشجعين تتوافد خلال مباراتي المنتخب السابقتين أمام هونغ كونغ وفلسطين براً وجواً إلى الدوحة، لتشجيع المنتخب وبث روح الحماسة والجدية في أوساط لاعبي المنتخب.

ويركز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة بينتو خلال التدريبات الحالية التي أعقبت مباراة فلسطين على الجاهزية النفسية والمعنوية والبدنية للاعبين، فضلاً عن الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين خصوصاً الذين كانوا يعانون الإصابة الطفيفة.

ويشكل غياب خليفة الحمادي عن مباراة إيران ضربة كبيرة للمنتخب، خصوصاً أنه يعد من العناصر الأساسية والمؤثرة في صفوف المنتخب، وظل طوال الفترة الماضية يتواجد أساسياً في التشكيلة بعدما أثبت وجوده بقوة. من جانب آخر مثلت مباراة إيران أول من أمس أمام هونغ ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية التي انتهت بفوز إيران بهدف نظيف فرصة سانحة جديدة لبينتو للتعرف أكثر إلى المنتخب الإيراني وتدوين ملاحظاته الفنية بشأن نقاط القوة والضعف في صفوفه، تمهيداً للتفوق عليه في اللقاء المرتقب بينهما.

خالد عبيد: وجود مبخوت أساسياً مهم.. وبينتو لديه نظرة مختلفة

شدد مدير فريق النصر سابقاً والمحلل الفني خالد عبيد على أهمية وجود مبخوت ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب في المباراة المقبلة أمام إيران، نظراً للخبرة التي يتمتع بها، مؤكداً أن نظرة المدرب بينتو تختلف كونه يريد منح الفرصة للمهاجم سلطان عادل لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك لإدراكه عدم وجود مواطنين مهاجمين في الدوري.

وأضاف خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «لا ننسى أن هناك 11 لاعباً بالمنتخب ضمن التشكيل الأساسي يلعبون للمرة الأولى في آسيا».

وتابع: «لو أشرك المدرب بينتو المهاجم علي مبخوت بدلاً من الاستعانة بحارب عبدالله بعد طرد المدافع خليفة الحمادي في مباراة فلسطين لكان قد خفف الضغط على المنتخب، وفي الوقت نفسه فإن بإمكان مبخوت التسجيل في أي لحظة».

الحمادي: المنتخب لا يتأثر بغياب أي لاعب

عبّر مدافع المنتخب الوطني خليفة الحمادي عن حزنه لغيابه عن مباراة إيران بعد خروجه بالبطاقة الحمراء في لقاء فلسطين، وقدّم اللاعب اعتذاره للجماهير.

وقال في تصريحات صحافية: «ثقتي كبيرة في بقية اللاعبين وقدرتهم على القيام بالمهمة، والمنتخب لا يتأثر بغياب أي لاعب، وكل العناصر الموجودة تملك الجودة والقدرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، والجهاز الفني سيختار اللاعب الأنسب لتعويض غيابي».

وأضاف: «سأتحول من الملعب إلى المدرجات لتشجيع زملائي والقيام بدوري في المساندة مع الجماهير الإماراتية».

التحديات الأربعة

1- ترميم معنويات اللاعبين بعد التعادل أمام فلسطين.

2- إيجاد البديل المناسب للمدافع خليفة الحمادي.

3- الاستقرار على التشكيل المناسب للمباراة.

4- عودة مبخوت للتشكيل الأساسي.

ترتيب المجموعة الثالثة

إيران: 6 نقاط.

الإمارات: 4 نقاط.

فلسطين: نقطة واحدة.

هونغ كونغ: بلا نقاط.