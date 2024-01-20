الامارات | محمد صلاح ودي بروين.. تفاصيل جديدة في مشروع الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث القائمين على مشروع الدوري السعودي الجديد بشتى الطرق عن ضم نجمين من العيار الثقيل إلى نجوم البطولة السعودية، وهما محمد صلاح هداف ليفربول، وكيفين دي بروين جوهرة مانشستر سيتي، ولكن يبدو أن هذه المحاولات قد تفشل في الصيف القادم،

وكان الاتحاد السعودي قد حاول الظفر بخدمات محمد صلاح، في موسم الانتقالات الصيفي الماضي، وقدم النادي السعودي عرضًا ماليًا ضخمًا ولكن إدارة ليفربول رفضته، ليظل صاحب الـ31 عامًا في ملعب ليفربول، وتؤكد التقارير أن الصيف المقبل سيكون هناك فرصة كبيرة خاصة وأن النادي بالتأكيد سيبحث عدم ترك اللاعب بالمجان، في صيف 2025، كما أنه من غير الطبيعي أن يدفع ليفربول عقد جديد لمحمد صلاح يفوق قدرات الدوري السعودي المالية.

وذكرت صحف إنجليزية أن صانعي الصفقات في الدوري السعودي لا يشعرون بالانزعاج من رحيل جوردان هندرسون وانتقاله إلى أياكس، وأفادت أن مسؤولي الدوري السعودي لا يرون أن رحيل هندرسون يضر بمشروعهم على المدى البعيد، خاصة وأن لديهم هدفين آخرين الصيف القادم.

وأشار التقرير أن الهدفين الأكثر شهرة بالنسبة للدوري السعودي هما محمد صلاح لاعب ليفربول وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وقد تم بالفعل التواصل مع دي بروين من خلال ناديي النصر والهلال، مع العلم أن عقده الحالي سينتهي في 2025، ويرغب بيب جوارديولا في تجديد عقد اللاعب.

كما ذكر التقرير أن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل ليس مضمونًا بأي حال من الأحوال، ولكن هناك شعور بأنه سيذهب في النهاية إلى المملكة العربية السعودية، ولكن صيف 2024 ليس أمرًا مسلمًا به، وقد يكون فريق الهلال السعودي هو صاحب المبادرة في استقطاب محمد صلاح في الصيف المقبل، حال تتويجه بلقب الدوري السعودي هذا الموسم.