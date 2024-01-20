ميلان و أودينيزي .. التعادل يسيطر على الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل الإيجابي على الشوط الأول من مباراة ميلان و أودينزي الجارية الآن على ملعب داتشيا ارينا في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل روبن لوفتوس تشيك هدف تقدم ميلان في الدقيقة 32 ، ثم تمكن أودينيزي من إرداك هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب لازار ساماردزيتش.

بدأ أي سي ميلان المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: ماينان

الدفاع: كالابريا - كاير - جابيا - ثيو هيرنانديز

الوسط: عدلي - ريجنديرز - لوفتوس تشيك

الهجوم: بوليسيتش - لياو - جيرو.

دخل فريق ميلان المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، بينما يحتل فريق اودينيزي المركز ال16 برصيد 18 نقطة.