اخبار الرياضه

ميلان و أودينيزي .. التعادل يسيطر على الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل الإيجابي على الشوط الأول من مباراة ميلان و أودينزي الجارية الآن على ملعب داتشيا ارينا في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة لكرة القدم.

سجل روبن لوفتوس تشيك هدف تقدم ميلان في الدقيقة 32 ، ثم تمكن أودينيزي من إرداك هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب لازار ساماردزيتش.

بدأ أي سي ميلان المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: ماينان 

الدفاع: كالابريا - كاير - جابيا - ثيو هيرنانديز

الوسط: عدلي - ريجنديرز - لوفتوس تشيك 

الهجوم: بوليسيتش - لياو - جيرو.

دخل فريق ميلان المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، بينما يحتل فريق اودينيزي المركز ال16 برصيد 18 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا