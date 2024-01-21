الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سهر

سمحت إدارة نادٍ منافس في دوري الدرجة الأولى بسهر ثلاثة لاعبين أجانب لساعة متأخرة من أجل متابعة مباراة منتخب بلادهم في كأس إفريقيا، لكنها اشترطت أن يكون ذلك تحت إشراف إداري الفريق، وفي صالة الفندق الذي ينزلون فيه، ووعدت بتكرار التجربة في حال الفوز في المباراة المهمة.

مفاوضات

كشف لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات معه، بهدف إنهاء عقده بالتراضي، ودفع المستحقات المالية له، كون عقده لايزال سارياً حتى الموسم المقبل، في وقت أبدى زملاؤه في الفريق حزنهم، لكون اللاعب سيترك النادي بعدما قضى فترة طويلة معهم.

صفقة

يتوقع مراقبون أن يكشف أحد أندية دوري المحترفين قريباً عن صفقة تعاقده مع لاعب أجنبي جديد، سيتم قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة، وذلك بديلاً للاعب كان النادي قد أنهى أخيراً عقده بالتراضي، بسبب تراجع مستواه الفني في الفترة الماضية، وعدم تقديمه الإضافة المطلوبة.