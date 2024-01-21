الامارات | إيقاف مدرب تنزانيا عادل عمروش 8 مباريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المدرب الجزائري لمنتخب تنزانيا، عادل عمروش، لثماني مباريات بسبب اتهامه الاتحاد المغربي بالتواطؤ مع الاتحاد الإفريقي ضد تنزانيا. وأعلن الاتحاد القاري بعد فتح تحقيق مع المدرب أنه تم إيقافه بسبب تصريحاته المسيئة عن المسؤولين المغاربة في مقابلة تلفزيونية.

وهذا الإيقاف يعني انتهاء مهمة عمروش في «كأس إفريقيا»، التي بدأتها تنزانيا بالخسارة أمام المغرب صفر-3 في المجموعة السادسة، على أن تلتقي زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولتين الثانية والثالثة.

وقرر الاتحاد التنزاني إنهاء عقد المدرب الجزائري البالغ 55 عاماً، كاشفاً في بيان صحافي أن حميد موروكو سيتولى المنصب مؤقتاً. وكان عمروش قال في تصريحات سابقة قبل أن يتراجع عنها إن «مسؤولين مغاربة داخل الاتحاد الإفريقي يقررون من يدير مباريات تنزانيا وفي أي وقت تبدأ».

. الاتحاد التنزاني قرر إنهاء عقد المدرب عادل عمروش، وعيّن مكانه المدرب حميد موروكو مؤقتاً.