الامارات | النصر يتعثر أمام أهلي بنغازي في «سلة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرّط النصر في فرصة تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب تعثره، أمس، أمام أهلي بنغازي، بالخسارة بنتيجة (80-75)، في مباراة جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات ضمن البطولة المقامة حالياً على صالة نادي النصر.

وكاد النصر ينجح في تكرار سيناريو اليوم الافتتاحي بفوزه على الحكمة اللبناني (79-73)، إلا أن لاعبي «العميد» وقعوا تحت تأثير الاجهاد البدني، والافتقار إلى التركيز في أوقات حساسة، خصوصاً في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ويمتلك النصر ثلاث نقاط، فيما لدى أهلي بنغازي نقطتين.

وأنهى أهلي بنغازي الربع الأول متفوقاً بفارق خمس نقاط (23-18)، قبل أن يتمكن النصر من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع نهاية الشوط الأول بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (23-19).

وتمكن أهلي بنغازي بصعوبة من حسم الفترة الثالثة (12-11)، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة والحاسمة، واستطاع خلالها فريق النصر قبل دقائق على نهايتها من معادلة النتيجة ومن ثم التقدم بفارق ثلاث نقاط، إلا أن تسرع لاعبي «العميد» في إنهاء الهجمات وافتقادهم التركيز كان وراء استعادة لاعبي أهلي بنغازي زمام المبادرة وحسم الربع الرابع (26-23) والفوز بالمباراة.

في سياق متصل، يدخل المنتخب، اليوم في ثالث أيام البطولة، في اختبار صعب أمام أهلي طرابلس لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، يطمح من خلاله المنتخب إلى تعويض خسارته المباراة الافتتاحية أمام المرشح الأبرز للقب فريق «سترونغ غروب» الفلبيني (66-82)، فيما يطلبها أهلي طرابلس بشعار الانتصار الثاني على التوالي، بعد فوزه في الجولة الأولى على بيروت اللبناني (81-75).

مباريات اليوم

سلا - أهلي بنغازي 15:15

الإمارات - أهلي طرابلس 17:15

هومنتمن - سترونغ غروب 19:15

الوحدة - بيروت 21:15