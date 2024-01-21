ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب السعودية تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني لمواجهة هامة ومرتقبة اليوم الأحد، وذلك حين يلتقي مع نظيره قرجيكستان، على أرضية استاد أحمد بن علي المونديالي، في إطار مواجهات الجولة الثانية لبطولة كأس آسيا التي تحتضنها قطر 2023.

موعد مباراة السعودية وقرجيكستان اليوم في كأس آسيا

تنطلق المبارة اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقرجيكستان اليوم

تُنقل المباراة عبر فضائية "بي إن سبورتس كأس آسيا 1 و2 و3" و"الكأس إكسترا 1" و"الكأس إكسترا 2" و"أبو ظبي الرياضية آسيا 1"، SSC 1HD.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية قد استهل مشوارة في بطولة كأس آسيا بفوز مثير على عمان بهدفين لهدف، بينما تلقى قرجيكستان هزيمة قاسية أمام تايلاند بهدفين دون رد.

قائمة منتخب السعودية في كأس آسيا

حراسة المرمى نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار.

وفي الدفاع جاء حسن كادش وعون السلولي وعلي البليهي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد وفواز الصقور وأيمن يحيى وعبد الله الخيبري.

وفي خط الوسط عبد الإله المالكي ومختار علي وفيصل الغامدي وعيد المولد وسالم الدوسري وعباس الحسن وناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.

أما في الهجوم فيوجد فهد المولد وعبد الرحمن غريب وفراس البريكان وعبد الله رديف وصالح الشهري.