ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، لمهمة قوية مساء اليوم الأحد 21 يناير 2023، وذلك حين يلتقي مع نظيره بورنموث ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

معلق مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة اليوم.

و يدخل ليفربول مباراة اليوم في منافسات الدوري الإنجليزي أمام بورنموث بدون خدمات ترينت ألكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي.

حيث تعرض سوبوسلاي لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة نيوكاسل، وفي الوقت نفسه وضع ألكسندر أرنولد ضحية للإصابة