الامارات | فوز "الإمارات" و"الحبتور" في كأس دبي الفضية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد افتتاح كأس دبي الفضية للبولو، فوز فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور في المباراة الأولى، وذلك على حساب فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش بنتيجة 13 هدفا مقابل تسعة ونصف جول ويتأهل لملاقاة فريق (ذئاب دبي) الأربعاء المقبل. وفي المباراة الثانية فاز فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على حساب (ذئاب دبي) بالهدف الذهبي، بعد أن تعادلا بثمانية اهداف لكل منهما، ليلتقي فريق الإمارات في اللقاء المقبل مع فريق بنجاش.

وشهد الافتتاح عروضا فنية وموسيقية وغنائية لافتة، بجانب أنشطة ترفيهية ومسابقات للأطفال والجمهور.