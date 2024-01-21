أمم أفريقيا.. منتخب مصر في مواجهة مصيرية أمام الرأس الأخضر غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء غد الإثنين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





وتبقى نتيجة الفوز للمنتخب الوطني ، الفرصة الوحيدة للتأهل المباشر إلى الدور التالي من المنافسات ، دون الانتظار لفرصة التأهل كأفضل فريق في المركز الثالث ، في حين ضمن الرأس الأخضر تأهله عن صدارة المجموعة ، عقب الفوز في أول مواجهتين له أمام غانا ثم موزمبيق.

قائمة مصر في البطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

مواجهات اليوم بأمم أفريقيا ..

المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

زامبيا ضد تنزانيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

جنوب أفريقيا ضد ناميبيا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".