لاعب كاب فيردي يستفز منتخب مصر بتصريحات جديدة

واصل لاعبو الرأس الأخضر، إطلاق التصريحات الاستفزازية للاعبي منتخب مصر، قبل الصدام المرتقب بين المنتخبين، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، في تمام العاشرة مساء غد الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وقال تياجو مانويل بيبي في تصريحاته عن مواجهة منتخب مصر:” نريد الفوز على مصر. تركيزنا ينصب على التأهل بتسع نقاط وصناعة التاريخ “.

وأضاف مهاجم كاب فيردي:” نحن لا نفكر على الإطلاق في الاسترخاء أو أي شيء من هذا القبيل، صصصصصبرؤربما ستكون هناك تغييرات، وبما أننا تأهلنا فقد يحصل اللاعبون الذين لم يلعبوا على بضع دقائق”.

واختتم:” نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا نريد الحصول على النقاط الثلاث وأنا متأكد من أننا إذا واصلنا اللعب بالطريقة ذاتها فسنحقق ذلك”.

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وضمن منتخب كاب فيردي تأهله إلى ثمن النهائي، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما يعاني منتخب مصر، وتعد مواجهته المقبلة هي الفرصة الأخيرة.