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"مبشتغلش من غيره".. حسام حسن يرفض تدريب ناد كبير بسبب توأمه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مدحت شلبي، رفض حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، تدريب نادي كبير خلال الفترة الماضية بسبب شقيقه إبراهيم.

وقال مدحت شلبي خلال برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "عاوز أقول خبر حصري، حسام حسن من ثلاثة أيام أتعرض عليه تدريب ناد كبير في ".

أضاف: "كان شرط النادي الكبير على حسام حسن، التواجد بمفرده، وعدم وجود شقيقه إبراهيم حسن، نظرا لوجود مدير كرة لدى النادي ميقدروش يستغنوا عنه".

أكمل: "كابتن حسام قال ما بشتغلش دون إبراهيم حسن، فعرضوا عليه وجود شقيقه ضمن الجهاز الفني، ولكن حسام حسن رفض رغم عدم العمل في أي نادي منذ فترة".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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