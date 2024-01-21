رسمياً.. الأهلي يحدد وديتي معسكر الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خوض فريقه مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في عجمان بالإمارات.

وأوضح أن الأهلي سوف يخوض الودية الأولى يوم الثلاثاء المقبل مع الأخدود السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء.

وأضاف مدير الكرة أن الودية الثانية للأهلي خلال معسكر الإمارات سوف تقام أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

واعتذر الأهلي في وقت سابق عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية بسبب غياب لاعبيه الدوليين.

وقال بيبو إنه يتمنى تحقيق اللاعبين أكبر قدر من الاستفادة بالمعسكر الحالي خصوصا عناصر الشباب والناشئين الذين ضمهم مارسيل كولر المدير الفني.

وأضاف بيبو أن كولر اختار عددا من عناصر الناشئين للتواجد ضمن المعسكر وهم: معتز محمد وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد طعيمة وإبراهيم عبد الحكيم، ومازن أسامة وإسلام عبد الله وعبد الجواد عبد الرحمن وحازم جمال وعبد الرحمن خالد "فارس".

واستكمل: «كل عناصر القطاع مبشرة، ولكن وجود هذه المجموعة بالعدد الكبير مع الفريق الأول بمعسكر مغلق هي فرصة مميزة لهم لإثبات أنفسهم، خصوصا أن الفريق يخوض وديتين خلال فترة المعسكر».