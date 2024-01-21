الأهلي يختتم مرانه الثاني في معسكر الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني اليوم في الإمارات، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا ‏للارتباطات القادمة.‏



وكان الفريق قد خاض مرانه الأول مساء أمس، بعد الوصول مباشرة إلى الإمارات، في إطار الجدول التدريبي المحدد للاعبين.



ويؤدي الأهلي معسكرا تحضيريا للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان والذي تنظمه أحد الشركات المسؤولة عن التسويق الرياضي وإدارة الفعاليات.



بدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية.‏



في سياق متصل، وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري الشكر إلى مسئولي نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان على استضافة تدريبات الفريق اليوم وأمس السبت.



والتقى خالد بيبو بمسئولي نادي الشرطة، سمو الشيخ اللواء سلطان النعيمي مدير القيادة العامة لشرطة عجمان، والعميد عبيد المطروشي رئيس مجلس نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، والعقيد محمد أبو شهاب مسئول التسويق، والعقيد غيث خليفة رئيس مجلس مدينة عجمان، وعبده عبد المنعم المشرف على الملاعب.

