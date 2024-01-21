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ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا بعد التعادل مع الكونغو

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منتخب المغرب

منتخب المغرب

انتهى اللقاء الذي جمع بين منتخب المغرب الأول لكرة القدم، ونظيره الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأحد، في كأس أمم إفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف.

والتقى منتخب المغرب بنظيره الكونغو، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، مساء اليوم الأحد.

وسجل أشرف حكيمي الهدف الأول لصالح المغرب في الدقيقة 6 من صناعة حكيم زياش، بينما فشل سيدريك باكامبو في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 42، لصالح الكونغو الديمقراطية.

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وتمكن سيلاس وامانجيتوكا من إحراز هدف التعادل لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 76 من صناعة ميسياك إيليا.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة السادسة، بينما ارتفع رصيد الكونغو الديمقراطية إلى نقطتين محتلًا المركز الثاني.

جدول ترتيب المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا

1- منتخب المغرب برصيد 4 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين

3- زامبيا برصيد نقطة واحدة

4- تنزانيا بدون رصيد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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