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بالصور ..المنتخب الأوليمبي يستعد لودية السعودية فى معسكر دبي

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ياسر رشاد - القاهرة - أدى المنتخب الأوليمبي تدريباته اليوم بمعسكره الجاري فى دبي استعدادا للقاء الودى مع يوم الثلاثاء المقبل وذلك فى إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني على منح اللاعبين توجيهاته الخططية والفنية لتنفيذها فى المباريات خاصة الجوانب الهجومية.. وظهر اللاعبون بشكل جيد فى التقسيمة التى أقيمت.

تدريبات المنتخب الأوليمبي 


وادى بعض اللاعبين تدريبات استشفائية تحت إشراف د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وكان بصحبته احمد محمود عبد الحكيم المدلك .

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الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي 
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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