ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا بعد الفوز على قرجيكستان

فاز منتخب السعودية الأول لكرة القدم، على نظيره قرجيكستان، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم آسيا.

واستطاع منتخب السعودية أن يتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا، بعد الفوز على نظيره قرجيكستان، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد.

وسجل ثنائية منتخب السعودية، محمد كنو في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول من صناعة سعود عبدالحميد، وفيصل الغامدي، في الدقيقة 84 من صناعة مختار علي.

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وشهدت المباراة، طرد ثنائي منتخب قرجيكستان، آيزر أكماتوف، وزميله كيمي ميرك في الدقيقة 9 و52 على الترتيب.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 6 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما لم يحصد منتخب قرجيكستان، أي نقاط قابعًا في المركز الرابع.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا

1- منتخب السعودية برصيد 6 نقاط

2- تايلاند برصيد 4 نقاط

3- عمان برصيد نقطة واحدة

4- قرجيكستان بدون نقاط