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مصدر يكشف تفاصيل مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر مطلع، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، قرر السماح للنجم المصري محمد صلاح، بمغادرة معسكر الفريق المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك لاستكمال علاجة تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي الإنجليزي.

وأوضح المصدر، في حالة صعود منتخب مصر للأدوار التالية، سيعود محمد صلاح للمشاركة مع المنتخب في المباريات.

وأصيب النجم المصري محمد صلاح في مباراة غانا التي أقيمت في الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا بهدفين لكل منهما.

ويلتقي منتخب مصر منتخب الرأس الأخضر غدًا، في تمام العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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