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يورجن كلوب يكشف حقيقة مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف يورجن كلوب مدرب حقيقة عودة محمد صلاح إلى إنجلترا وترك معسكر منتخب مصر لإعادة تأهيله من الإصابة.

وقال كلوب بعد مباراة الفوز على بورنموث: "نعم هذه هي الخطة، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي إعادة تأهيله معنا".

وأضاف مدرب ليفربول: "إذا كان لائقًا قبل مباراة نهائي كأس الأمم، فربما يعود إلى منتخب مصر".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، أن إصابة صلاح ستبعده عن المشاركة في أمم أفريقيا لمدة مباراتين.

ويلتقي الفراعنة مع الرأس الأخضر غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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