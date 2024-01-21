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مصدر باتحاد الكرة: محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري حقيقة خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب والعودة لإنجلترا من أجل استكمال البرنامج الطبي له.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "نعم محمد صلاح سوف يتوجه إلى إنجلترا لاستكمال البرنامج العلاجي له".

أضاف: "فترة علاج صلاح تحتاج إلى 14 يوما، وبالتالي التأهيل في سيفيد اللاعب بشكل أكبر، وربما يعود مرة أخرى في الأدوار المتقدمة".

وأتم المصدر: هناك بيان سوف يصدر خلال وقت قليل من اتحاد الكرة يعلن فيه خروج صلاح من معسكر المنتخب بالتنسيق مع نادي ليفربول للخضوع لفترة تأهيل علاجي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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