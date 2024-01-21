مصدر باتحاد الكرة: محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري حقيقة خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب والعودة لإنجلترا من أجل استكمال البرنامج الطبي له.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "نعم محمد صلاح سوف يتوجه إلى إنجلترا لاستكمال البرنامج العلاجي له".

أضاف: "فترة علاج صلاح تحتاج إلى 14 يوما، وبالتالي التأهيل في ليفربول سيفيد اللاعب بشكل أكبر، وربما يعود مرة أخرى في الأدوار المتقدمة".

وأتم المصدر: هناك بيان سوف يصدر خلال وقت قليل من اتحاد الكرة يعلن فيه خروج صلاح من معسكر المنتخب بالتنسيق مع نادي ليفربول للخضوع لفترة تأهيل علاجي".