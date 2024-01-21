بعد إصابته.. ليفربول يطالب صلاح بالعودة لإنجلترا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر، أن الطاقم الطبي لنادي ليفربول تواصل مع المسؤولين في منتخب مصر وطلبوا عودة محمد صلاح إلى إنجلترا وترك بطولة إفريقيا بعد إصابته في مباراة غانا.

وأوضح المصدر لموقع "مصراوي"، أن الطاقم الطبي تحدث مع صلاح أيضا وطالبه بترك معسكر المنتخب والعودة إلى إنجلترا من أجل التعافي سريعا واستكمال رحلته مع الريدز.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، أن إصابة صلاح ستبعده عن المشاركة في أمم أفريقيا لمدة مباراتين.

ويلتقي الفراعنة ومنتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.