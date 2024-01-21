الامارات | رياضيون: مبخوت الخيار الأنسب لقيادة هجوم الأبيض أمام إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون أن مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم علي مبخوت يُعد الخيار الأنسب أمام مدرب المنتخب باولو بينتو، للدفع به أساسياً في صفوف الأبيض خلال مباراة المنتخب المرتقبة غداً أمام إيران، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023 المقامة حالياً في الدوحة، وذلك بعد إصابة المهاجم سلطان عادل وحاجته إلى العلاج والراحة لمدة تراوح من أسبوع إلى 10 أيام. لافتين إلى أن وجود لاعب مثل مبخوت في مثل هذه المباريات المهمة والحاسمة لا غنى عنه، من أجل صنع الفارق في صفوف المنتخب بعدما جلس على مقاعد البدلاء خلال المباراتين السابقتين أمام هونغ كونغ وفلسطين، مؤكدين أن المنتخب بحاجة إلى لاعبين أصحاب خبرة في مثل هذه المباريات، مشددين في الوقت ذاته على ثقتهم الكبيرة بأن جميع اللاعبين سيكونون على قدر التحدي في هذه المباراة من أجل حسم بطاقة التأهل للدور الثاني في البطولة.

ويحتل المنتخب الوطني حالياً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط خلف المنتخب الإيراني الذي يتصدر الترتيب بست نقاط، لافتين إلى أن 70% من لاعبي المنتخب من العناصر الشابة التي تمثل مستقبل كرة الإمارات. وذكروا لـ«الإمارات اليوم»: «عودة مهاجم صاحب خبرة كبيرة مثل مبخوت، سيزيد من الفاعلية الهجومية في مباراة الغد أمام إيران، كما أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى لاعبين أصحاب خبرة كبيرة».

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في بيان صحافي أن الفحوص الطبية أثبتت إصابة لاعب المنتخب سلطان عادل في رباط الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، خلال مباراة فلسطين في الجولة الثانية، وحاجته إلى العلاج والراحة لمدة تراوح من أسبوع إلى 10 أيام.

حسم بطاقة التأهل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ناصر اليماحي، أن الطريق يُعد سالكاً أمام المنتخب لحصد بطاقة التأهل للدور الثاني في البطولة الآسيوية، مشدداً على أنه رغم الظروف التي واجهت المنتخب بغياب بعض العناصر، خصوصاً المدافع خليفة الحمادي وكذلك المهاجم سلطان عادل، إلا أن الخيارات أمام المدرب بينتو موجودة، معتبراً أن هناك أكثر من لاعب بإمكانه أن يعوض غياب سلطان عادل في الهجوم أبرزهم علي مبخوت، كونه لاعباً مهماً ومؤثراً في صفوف المنتخب، رغم عدم مشاركته في المباراتين السابقتين أمام هونغ كونغ وفلسطين.

وأشار اليماحي إلى ثقته الكبيرة بقدرة لاعبي المنتخب على مواجهة التحدي الذي ينتظرهم، مشيراً إلى أن المنتخب يضم في صفوفه عناصر جديدة تمثل مستقبل كرة الإمارات، لكنها بحاجة إلى خوض المزيد من المباريات من أجل اكتساب الخبرات المطلوبة.

خيارات كثيرة

بدوره أكد مدرب فرق الظفرة وعجمان وبني ياس السابق، العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، أن المنتخب رغم أنه يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، إلا أنه لم يظهر حتى الآن بإمكاناته الحقيقية، مشدداً على أن اللاعبين مطالبون بالكثير خصوصاً في مباراة الغد المرتقبة أمام منتخب إيران. وأضاف: «بالنسبة للخط الأمامي بعد إصابة سلطان عادل الذي بذل مجهوداً كبيراً في المباراتين السابقتين، فإن هناك خيارات كثيرة أمام المدرب بينتو في ظل وجود المهاجم علي مبخوت الذي يُعد الخيار الأنسب، إلى جانب أيضاً وجود كل من كايو كايندو وعلي صالح، فضلاً عن وجود يحيى الغساني وحارب عبدالله». واعتبر عبدالوهاب عبدالقادر أن حالة القلق في المنتخب ستكون في الوضع الدفاعي نظراً لغياب المدافع خليفة الحمادي، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود خالد الهاشمي وكذلك بدر ناصر، إضافة إلى أحمد جميل وزايد سلطان في الخط الخلفي. وشدّد عبدالوهاب عبدالقادر على أن مباراة المنتخب الوطني وإيران بحاجة إلى لاعبين أصحاب خبرة أكثر في التعامل مع مثل هذه المباريات.

مبخوت لا غنى عنه

من جانبه، أكد المدرب الوطني حسن العبدولي، أنه بعد إصابة سلطان عادل، فإن لاعباً مثل مبخوت لا غنى عنه في صفوف المنتخب، كونه اسماً كبيراً وصاحب خبرة ولاعباً محبوباً، فضلاً عن أنه يُعد قائداً في الملعب، معتبراً أن وجود مبخوت سيزيد من الفاعلية الهجومية للمنتخب، خصوصاً في ظل غياب المهاجم سلطان عادل بسبب الإصابة. وأشار حسن العبدولي إلى أنه رغم أن المنتخب يضم في صفوفه مجموعة من العناصر الشابة، إلا أن ثقته كبيرة بأن الأبيض سيكون على قدر التحدي في هذه المباراة. وأشار حسن العبدولي إلى أن 70% من لاعبي المنتخب من العناصر الشابة الذين يعتبرون مستقبل كرة الإمارات، ويعتبرون صفوة لاعبي الدوري الإماراتي، معتبراً أنه يجب أن يكون الوسط الرياضي واقعياً، ويدرك أن هذا المنتخب ليس مطالباً بالمنافسة على البطولة أو حتى الوصول إلى المباراة النهائية. وطالب العبدولي بعدم القسوة على اللاعب الشاب بدر ناصر الذي وصفه بأنه لاعب مميز، معتبراً أن الأخطاء تحدث في كرة القدم، مؤكداً «مع احترامي للمحللين الفنيين، إلا أن اكتساب الخبرة للاعبين الشباب لا يأتي من خلال المباريات الودية، وإنما من خلال المباريات الرسمية». وأكد العبدولي أن منتخب الإمارات يُعد الأقل في معدل أعمار اللاعبين بالبطولة، في حين أن المنتخب الإيراني لديه أعلى معدل أعمار. وأضاف «المنتخب بحاجة إلى استغلال المساحات خلف مدافعي المنتخب الإيراني، ولذلك فإن مبخوت يُعد أفضل من يستغل هذه المساحات في حال تم الدفع به في المباراة».