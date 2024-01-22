الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن سفر صلاح إلى ليفربول للعلاج

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن كابتن الفراعنة محمد صلاح سوف يحضر مباراة المنتخب ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر غداً الإثنين وبعدها يسافر إلى إنجلترا لمتابعة العلاج.



وذكر الاتحاد في بيان رسمي له: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادى ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر غداً لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة التأهل".

