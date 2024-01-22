أمم أفريقيا.. الزاكي: غياب محمد صلاح سيؤثر على آداء منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بادو الزاكي المدير الفني الأسبق للمنتخب المغربي أن غياب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر عن المباريات المقبلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار مؤثر جداً.

وقال بادو الزاكي المدير الفني الأسبق للمنتخب المغربي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن غياب محمد صلاح سيؤثر على آداء منتخب مصر بشكل سلبي لأنه من أهم الجيل الحالي لمنتخب الفراعنة والفرق المنافسة تعمل له ألف حساب ".



وتابع:"محمد صلاح يقدم أداء وطفرة قوية مع فريق ليفربول الإنجليزي ويشرف الكرة المصرية والعربية أمام العالم