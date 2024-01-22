محمد صلاح يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مغادرة المعسكر

حرص محمد صلاح، نجم منتخب مصر على الحديث مع لاعب الفراعنة قبل مغادرة معسكر المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب إصابته.

وتأكد مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر، من أجل العودة إلى إنجلترا، لاستكمال برنامجه العلاجي مع ليفربول، بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة مصر وغانا.

وعقد محمد صلاح جلسة مع زملائه في منتخب مصر وطالبهم بعدم التأثر بخروجه من معسكر المنتخب، لاسيما أن هذا الأفضل من أجل سرعة عودته للمباريات.

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وأعلن اتحاد الكرة المصري أنه تقرر عودة محمد صلاح إلى إنجلترا، عقب مباراة كاب فيردي، غدا الاثنين، لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حال التأهل.

ومن المقرر إقامة مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، غدًا الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.