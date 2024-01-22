بعد قرار سفره إلى ليفربول.. حالة واحدة يعود فيها محمد صلاح إلى المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول مغادرة صلاح معسكر منتخب مصر لاستكمال علاجه في إنجلترا، بعد إصابته في مباراة غانا، يوم الخميس الماضي.

وأوضح كلوب في المؤتمر الصحفي بعد مباراة بورنموث، إمكانية عودة محمد صلاح إلى صفوف المنتخب المصري مرة أخرى.

وقال كلوب: "إذا كان صلاح لائقًا قبل مباراة نهائي كأس الأمم، فربما يعود إلى معسكر منتخب مصر".

موعد مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" موعد مغادرة صلاح لمعسكر منتخب مصر بكوت ديفوار.

وكشف المصدر أن محمد صلاح سيغادر معسكر الفراعنة بعد انتهاء مباراة الغد أمام الرأس الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

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