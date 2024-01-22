"راجع نفسك".. ميدو يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة نارية لمحمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعد قرار مغادرة معسكر الفراعنة والعودة لتلقي العلاج في ليفربول.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X”: "أتمنى أن يراجع ‫محمد صلاح‬ نفسه ولا يترك الفريق في وسط المشوار".

أضاف: "أنت ‫كابتن المنتخب‬ لا يليق أبدا بتاريخك أن تترك الفريق وترحل..‫ كلوب‬ يفكر في مصلحته فقط عندي أمل كبير أنك ترفض طلب ‫ليفربول‬ وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانا وأكد خلاله مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب الوطني عقب مواجهة الرأس الأخضر غدا والعودة لليفربول لاستكمال البرنامج العلاجي.

اقرأ أيضًا:

ليفربول يفاجئ مسؤولي منتخب مصر بهذا القرار بشأن محمد صلاح

تغطية اليوم التاسع: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)