العرب بلا انتصارات في الجولة الثانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثانية للدول العربية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويمثل العرب في كأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى تونس وموريتانيا.

الفراعنة يفشلون في الفوز للمباراة الثانية على التوالي

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2-2، يوم الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

محاربي الصحراء على خطى الفراعنة

تعادل منتخب الجزائر مع منافسه بوركينا فاسو بنتيجة 2-2، أمس السبت، للمرة الثانية على التوالي بعد التعادل مع أنجولا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

نسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية 2023

واصل منتخب تونس عروضه السيئة في النسخة الحالية من كأس الأمم، بالتعادل مع مالي بنتيجة 1-1، بعد الخسارة أمام ناميبيا بالجولة الأولى بنتيجة 1-0.

أسود الأطلس يفشلون في مواصلة إنصاف العرب في أمم أفريقيا

تعادل منتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، اليوم الأحد، بعد الفوز على تنزانيا بنتيجة 3-0 بالجولة الأولى.

المرابطون يودعون العرب

ودع منتخب موريتانيا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد الخسارة من أنجولا بنتيجة 3-2، أمس السبت، والهزيمة بالجولة الأولى ضد بوركينا فاسو بنتيجة 1-0.

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