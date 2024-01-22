شاهد مباراة مصر وكاب فيردي مجانا على هذه القنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره كاب فيردي في الجولة الختامية من بطولة كأس الأمم الأفريقية الليلة.

وتنطلق مباراة مصر وكاب فيردي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبحث المنتخب الوطني المصري، عن تحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل حجز بطاقة التأهل للدور التالي، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الأول برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل متصدرا.

وخاض منتخب مصر مباراتين في البطولة حتى الآن، حقق فيهم نفس النتيجة، حيث تعادل مع موزمبيق في المباراة الأولى 2\2، وتعادل مع غانا في المباراة الثانية 2\2.

ويبحث الجمهور المصري، على مشاهدة مباراة المنتخب الوطني مع كاب فيردي مجانا، في ظل نقلها عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة، التي تملك الحقوق في الشرق الأوسط.

5 قنوات مجانية لمشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي

تردد قناة TRT عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

تردد قنوات TV 5.8 القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

تردد قناة tvt التوجولية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

تردد قناة Rti الإيفوارية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004.

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