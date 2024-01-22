الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع

تراجع نادٍ من دبي عن التعاقد مع لاعب أجنبي على الرغم من وصوله إلى الدولة، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على التفاصيل المادية مع ناديه، ورغبة النادي في الحصول على مقابل مادي كبير نظير إعارته حتى نهاية الموسم.

مقيم

قررت إدارة أحد أندية دوري المحترفين الاكتفاء بالتعاقد مع لاعبين مقيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما كان المدرب قد طلب ضم لاعب أجنبي، لكن الإدارة أبلغت الجهاز الفني بالاعتماد على اللاعبين المقيمين.

كورنادو

تعرقلت المفاوضات بين نادٍ في دوري المحترفين واللاعب إيغور كورنادو، بعدما بالغ لاعب الشارقة السابق في طلباته المادية إلى جانب عدم اتخاذ نادي اتحاد جدة قراره النهائي بشأن استمرار كورنادو مع الفريق في النصف الثاني من الموسم.