الامارات | الزعابي يطلق صافرته الـ 100 في «سلة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الحكم الدولي سالم الزعابي، أول من أمس، صافرته للمرة الـ100 في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عندما أدار لقاء منتخب تونس أمام الحكمة اللبناني، الذي انتهى بفوز «نسور قرطاج» بواقع (73-61)، لحساب الجولة الثانية من دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً بنسختها الـ33 على صالة نادي النصر، وتمتد حتى 28 الجاري، بمشاركة 12 من نخبة أندية ومنتخبات القارتين الآسيوية والإفريقية.

وارتبط الزعابي بـ«سلة دبي» منذ بدايته مع الصافرة في نسخة عام 2008، وبات الحكم المواطن الثاني الذي يدخل دائرة الـ100 في البطولة، بعد عميد حكام قارة آسيا، يعقوب غابش الذي رافق بدوره بطولة دبي منذ انطلاقتها عام 1989، ويقترب من حاجز إدارة 200 مباراة في البطولة. وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «فخور ببلوغي المباراة رقم 100 في بطولة دبي الدولية، وكان لي شرف التحكيم في منافساتها على مدار 15 عاماً».

وأوضح: «دعم اتحاد اللعبة للحكام المواطنين، سمح لي بتسجيل مشاركتي الأولى في عام 2008، واكتساب خبرات عدة في مبارياتها القوية، قبل أن أحصل على الشارة الدولية في عام 2010، لأزامل العديد من أساطير التحكيم في عالمنا العربي في (سلة دبي)، أبرزهم الإماراتي يعقوب غابش، واللبناني رباح نجم». وأضاف: «يحسب لاتحاد السلة العمل الدؤوب على تطوير الجانب التحكيمي، خصوصاً أن البطولة قدمت الكثير من الخبرات، وأسهمت في تطوير اللعبة محلياً وإقليمياً، في ظل حرص نخبة المنتخبات والأندية على صعيدي قارتي آسيا وإفريقيا، على المشاركة في (سلة دبي)، بالصورة ذاتها لما تشهده النسخة الحالية من كثافة وسط تواجد منتخبي الإمارات وتونس، إلى جانب 10 من أقوى الأندية في المنطقة».

وأكد الزعابي أن التحكيم الإماراتي من أكبر المستفيدين من بطولة دبي الدولية، وقال: «تقدم البطولة في كل عام تجارب على أعلى مستوى في المنطقة، خصوصاً في ظل التنافس الكبير الذي تشهده المباريات، وهو ما يوفر فرصاً لتألق العديد من حكام اللعبة، الذين باتوا مطلباً لإدارة بطولات ونهائيات دوريات خليجية وعربية».

«الأبيض» يتعثر أمام أهلي طرابلس

تعرّض المنتخب الوطني لخسارته الثانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب تعثره أمس أمام أهلي طرابلس الليبي، بفارق 15 نقطة، وبنتيجة (79-94)، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة دبي الدولية الـ33 لكرة السلة. وعزز أهلي طرابلس صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، برصيد ست نقاط، فيما بقي رصيد المنتخب عند حاجز النقطتين والمركز الرابع، مع العلم بأن «الأبيض» خسر في الجولة الافتتاحية أمام «سترونغ غروب» بواقع (66-81).

مباريات اليوم

الساعة: 15:15- النصر الإماراتي X سلا المغربي

(المجموعة A)

الساعة: 17:15- أهلي بنغازي X منتخب تونس

(المجموعة A)

الساعة: 19:15- منتخب الإمارات X هومنتمن اللبناني (المجموعة B)

الساعة 21:15- الحكمة اللبناني X الرياضي اللبناني (المجموعة A)