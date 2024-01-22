الامارات | الرطوبة والحرارة تؤرقان منتخبات «كأس إفريقيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء تعديلات على توقيت مباريات «كأس إفريقيا»، المقامة حالياً في ساحل العاج، وذلك اعتباراً من دور الـ16، بعد شكاوى متعددة تلقاها من مسؤولين في الاتحادات المشاركة ومدربين ولاعبين، بسبب إقامة عدد من المباريات عند الثانية ظهراً (بتوقيت ساحل العاج)، وفي ظل نسبة رطوبة تتعدى 80%، ودرجة حرارة عالية.

وعلمت «الإمارات اليوم»، من مصادر داخل الاتحاد الإفريقي (الكاف)، أن مسؤولين وعدداً من اتحادات شمال إفريقيا يدرسون الأمر مع اللجنة المنظمة المحلية لتأخير توقيت المباريات، تفادياً للتأثيرات السلبية للرطوبة، ودرجة الحرارة العالية على اللاعبين.

ونقلت صحيفة «كواسي» في ساحل العاج شكاوى مدربي منتخبات إفريقية، بينهم مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، الذي ربط تطوّر كرة القدم في القارة السمراء بضرورة ضمان تنظيم جيد، ووضع اللاعبين في ظروف أفضل. وقال الركراكي: «نحاول داخل معسكر المنتخب المغربي تفادي الحديث عن درجات الحرارة، ومدى تأثيرها على الأداء والنتائج، لا نريد أن نجد أعذاراً، لكنني أتساءل كيف تبرمج مباريات في مثل هذا التوقيت، وهل يُمكن أن نُعطي صورة جيدة عن البطولة بهذه الطريقة؟».

ويفرض الاتحاد الإفريقي برامج التدريب على المنتخبات وفقاً لتوقيت مبارياتهم، ما يُعرّض صحة اللاعبين للخطر، وفقاً لدراسات أجراها مختصّون في الطب الرياضي. وأكد مدرب غامبيا، توم سانتفيت، أن تدريباتهم تجرى تحت مراقبة طبية، وأن اللاعبين يشربون كميات كبيرة من الماء. وقال مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، إن «فريقه يُعاني صعوبات في البطولة، فإلى جانب الضغوط المفروضة على الفريق في كل مباراة لتحقيق الفوز، يواجه صعوبات بشأن الأجواء المناخية الصعبة»، مشيراً إلى أن اللاعبين يقدمون مجهوداً بدنياً كبيراً، لكن الأمر يحتاج إلى تدخل سريع وواقعي، يضمن الحفاظ على سلامة جميع اللاعبين».

• الاتحاد الإفريقي يفرض برامج التدريب على المنتخبات وفقاً لتوقيت مبارياتها.