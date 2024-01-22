الامارات | سيطرة إماراتية على ألقاب سباق دبي للدرّاجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر أبطال الإمارات على ألقاب سباق دبي الدولي للدرّاجات المائية (الجولة الأولى من بطولة الإمارات)، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتحت مظلة الاتحاد الدولي (يو آي إم). وأقيمت المنافسات في شواطئ جزر دبي، وبمشاركة ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة من 10 بلدان حول العالم، تنافسوا على ألقاب 10 فئات متنوّعة على فترتين صباحية ومسائية، وسط حضور جماهيري متميز.

وأحرز سلطان الحمادي، من فريق «إكستريم بايك دبي» ثنائية نادرة بعدما أحرز المركز الأول في فئة «واقف محترفين جي بي 1»، وفي فئة «جالس جي بي 4».

وتفوق خالد المازمي، متسابق فريق الشارقة في فئة «جالس جي بي 2»، بينما نال جمال الجناحي، من فريق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، لقب فئة «جالس جي بي 3». وشهدت منافسات «واقف مخضرمين جي بي 2» سيطرة لحريز المر بن حريز (الأول)، وغانم خميس المرّي (الثاني)، ومحمد محسن العلي (الثالث).

وفي فئات الناشئين، ضمن فئة «واقف ناشئين 13-15 سنة» عاد اللقب إلى سهيل الطاير، من فريق شرطة دبي. وتفوق في «واقف أشبال 10-12 سنة» أحمد سالم، من فريق شرطة دبي، بينما شهدت فئة «واقف براعم 8-9 سنوات» تفوق عبدالله العوضي، من فريق شرطة دبي.

ونجح البطل العالمي الكويتي محمد جاسم الباز، من انتزاع صدارة فئة «جالس محترفين جي بي 1»، وذهبت الصدارة في فئة «واقف جي بي 2» إلى آليكسندر باخوموف. وعقب نهاية المنافسات قام محمد عبدالله الفلاحي، عضو مجلس إدارة نادي دبي، المدير التنفيذي، يرافقه محمد سيف المرّي، مدير إدارة الشئون الرياضية في النادي، وخالد محسن العلي، مشرف السباق، بتقديم الكؤوس إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات السباق الـ10.