الامارات | البرازيلي دا سيلفا يتوّج بلقب «محاربي الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البطل البرازيلي آليكس دا سيلفا، بالنزال الرئيس في الوزن الخفيف، ضمن النسخة الدولية 46 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي. وجاء فوز دا سيلفا على الروسي دينيسلام كماموف في الجولة الثالثة، بقرار الحكام. وتوج رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو رئيس اللجنة المنظمة، عبدالمنعم الهاشمي، البطل البرازيلي. وفي أبرز النتائج الأخرى فاز الروسي سمندر مرادوف في وزن المتوسط، والفلبيني مارك فاليريو في وزن الريشة، والروسي رشيد فاكابوف في وزن الذبابة. ولدى السيدات توّجت التشيلية فالنتينا في الوزن الحر.