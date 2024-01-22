الامارات | ذهبيتان للإمارات في بطولة آسيا للمبارزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت لاعبة المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية، الهيام البلوشي، بميدالية ذهبية في بطولة آسيا للأشبال في المبارزة، التي تقام في صالة نادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من 11 دولة آسيوية. وجاء تتويج الهيام في فئة «سلاح الفلوريه»، كما فاز زميلها في المنتخب وفي النادي، فارس البلوشي، بذهبية مماثلة، وذلك في إنجاز تاريخي يتحقق لأول مرة بالنسبة للمنتخب على مستوى هذه الفئة. وكانت البطولة قد انطلقت الجمعة الماضي بمسابقات الفردي، واستمرت أول من أمس، بينما كان الختام يوم أمس مع مسابقات الفرق.