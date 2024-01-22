عمرو الحديدي يعلق على أزمة محمد صلاح: الإنتماء لمنتخب مصر هو الأهم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أنه كان من الأفضل أن يقوم طبيب من ليفربول بالتواجد في كوت ديفوار، وفحص حالة محمد صلاح بشكل جيد، وتحديد مدى قدرته على البقاء مع منتخب مصر أو السفر للخضوع للعلاج في انجلترا.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على قناة ETC: "تم توفير كل سبل الراحة للاعبي منتخب مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار، وكنا قديمًا نشاهد لاعبين بحجم ابراهيم وحسام حسن يتعرضون للإصابات ولديهم إصرار على البقاء واللعب من أجل منتخب مصر".

وأضاف: "يجب أن يعلم اللاعبين الصغار ان الانتماء لمنتخب مصر هو الأهم، هناك لاعبين كانت تشارك وهي تعاني من إصابات خطيرة".

وأكمل: "منتخب الكونغو قدم مستوى جيد أمام المغرب، ولعب بطريقة 4-5-1، ووليد الركراكي تأخر بشكل كبير في التغييرات، بينما ديسابر قرأ اللقاء جيدًا، خصوصا أن قوة المغرب في وسط الملعب، ولذلك كان يلعب بشكل مكثف في خط الوسط، والشوط الثاني حرم المغرب من الهجوم".

وزاد: "المنتخبات العربية بما فيهم مصر، لديهم ثقة زائدة، لكن المغرب حسم الأمر مبكرا بالصعود بالوصول للنقطة الرابعة بعد الفوز على تنزانيا ثم التعادل امام الكونغو، والمنافسة ستكون قوية بين السنغال ونيجيريا خلال البطولة الحالية".

وأكد: "سحب عمر مرموش من الملعب في لقاء مصر وغانا كان خطأ شديد من جانب روي فيتوريا، لأنه كان اللاعب الافضل في اللقاء".