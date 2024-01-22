الامارات | منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في كأس إفريقيا لليد

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة في كأس إفريقيا لليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره الكاميروني 35-16، في ختام جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا.
كان الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب المصري 17-9 ، قبل أن ينجح "الفراعنة" في الحفاظ على تقدمهم وتوسيع الفارق لينتهي اللقاء لصالحهم 35-16.
وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب المصري المجموعة بالوصول للنقطة السادسة عقب الفوز على غينيا والكونغو برازافيل والكاميرون على الترتيب، فيما يلعب منتخب الكاميرون على تحديد المراكز من 9 وحتى 16.
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