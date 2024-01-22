«تهريج».. ماذا قال شوبير عن خروج محمد صلاح من معسكر منتخب مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإعلامي أحمد شوبير على خروج محمد صلاح، قائد منتخب مصر، من معسكر الفريق الوطني عقب مباراة الرأس الأخضر، وعودته إلى ليفربول من أجل استكمال التأهيل.

وكان محمد صلاح قد أصيب خلال مباراة مصر وغانا، بالجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأفادت التقارير بأن صلاح تعرض لإصابة بشد في الخلفية، فيما أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن عودة قائد الفراعنة إلى "الريدز" من أجل استكمال تأهيله واحتمالية عودته لمنتخب مصر إذا تأهل إلى المباراة النهائية.

وفي تصريحات إذاعية صباح اليوم الإثنين، قال شوبير: “اللي بيحصل في الكرة المصرية تهريج في تهريج”، مضيفاً: "الاتحاد المصري لكرة القدم هو ولي أمر الكرة المصرية وأي شخص من المفترض أنه تحت أمر اتحاد الكرة."

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "محمد أبو العلا من أفضل دكاترة مصر، ولا تقول لي أن الدكتور لن يعرف يشخّص الإصابة".

وتابع: "الاحتمال الأول هو إما أن إصابة صلاح كبيرة ولم نعلن عن ذلك، والاحتمال الثاني هو أن الإصابة ستأخذ وقت كبير خصوصًا أن إصابة الشد تأخذ من 10 إلى 15 يوما، والاحتمال الثالث هو أنه لا يوجد إصابة وأن هناك “زهق” من صلاح، وهذا الاحتمال مستبعد لأن هذا ليس من سلوكيات صلاح."

وأكمل أحمد شوبير: "لا يوجد متحدث رسمي أو منسق إعلامي لاتحاد الكرة، ومن المفترض أن أي شخص في اتحاد الكرة يعلن عن الإصابة أو عن القصة، أو حتى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أو محمد صلاح نفسه الذي قال في المؤتمر الصحفي أنه سيكون هناك اتفاق بين ليفربول ومنتخب مصر، وكان لابد بأن اتحاد الكرة “ميلفش ويدور ويطلع يعلن”.