غدًا .. الأهلي يلتقي الأخدود السعودي وديًا بمعسكر الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره الأخدود السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة غد الثلاثاء على ملعب اتحاد كلباء ضمن معسكر الفريق الأحمر الودي الجاري بالإمارات.





كان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي قد أعلن الساعات الأخيرة عن خوض الأهلي مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في عجمان بالإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

مصر في أمم أفريقيا ..

على صعيد آخر ، يستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره كاب فيردي ، في تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين ، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي – أحمد حجازي – محمد عبدالمنعم – عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- أحمد السيد زيزو.