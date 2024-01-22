موعد مباراة مصر والرأس الأخضر الليلة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ويبحث منتخبنا الوطني عن تحقيق إنتصاره الأول في بطولة كأس الأمم بنسختها الـ34 التي تحتضنها كوت ديفوار، وذلك بعدما تعثر أول جولتين بالتعادل الإيجابي أمام كل من موزمبيق وغانا.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم الإثنين 22 يناير، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة مصر والرأس الأخضر على قنوات beIN Sports MAX 1 وbeIN Sports MAX 2.

معلق مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2023

يعلق على مباراة مصر والرأس الأخضر، علي محمد علي.