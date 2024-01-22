الشباب السعودي يقترب من ضم نجم الدوري الإنجليزي

أصبح نادي الشباب السعودي قريبًا من إتمام خطوة التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد الصحفي الموثوق بن جاكوبس، أن نادي الشباب السعودي توصل لاتفاق بشكل مبدئي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع ميجيل ألميرون.

وكتب بن جاكوبس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “الشباب ونيوكاسل توصلوا إلى اتفاق مؤقت بشأن ميجيل ألميرون. ومن المفهوم أن ألميرون منفتح على هذه الخطوة، لكن الصفقة لم تتم بعد”.

اقرأ أيضًا.. إجراء مفاجئ من الخطيب في معسكر الاهلي بالإمارات

وكان الشباب السعودي قد أعلن أمس الأحد، رحيل الأرجنتيني إيفر بانيجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي لمواجهة نظيره روما الإيطالي، في مباراة ودية، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب السعودي ضد روما الإيطالي، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.