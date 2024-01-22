إجراء أخير من النصر السعودي قبل تسجيل أوسبينا

تستعد إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، لتسجيل دافيد أوسبينا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في قائمة الموسم الحالي.

وكان دافيد أوسبينا، قد ابتعد عن المشاركة مع النصر السعودي، خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

واستقرت إدارة نادي النصر السعودي على إعادة أوسبينا لقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وأكدت صحيفة الرياضية، أن أوسبينا شارك في التدريبات الجماعية لفريق النصر السعودي، تمهيدًا لعودته.

وأشارت إلى أن أطباء نادي النصر السعودي، سوف يكثفون الاختبارات الطبية والبدنية عليه قبل تسجيل الحارس في قائمة الفريق.

جدير بالذكر أن إدارة العالمي كانت قد قررت رحيل الايفواري سيكو فوفانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لإفساح المجال من أجل تسجيل أوسبينا بدلًا منه.