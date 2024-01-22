عقبة تعرقل انتقال كريم بنزيما إلى الدوري الفرنسي

أصبح النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الدوري السعودي في الفترة الأخيرة، بعد خلافاته المستمرة في صفوف الاتحاد.

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، ضمن حملة استقطاب اللاعبين الكبار.

ومنذ انضمامه، ويعاني كريم بنزيما من الأزمات في المملكة العربية السعودية ومع نادي الاتحاد ومدربيه وإدارته، وكانت البداية مع نونو سانتو، ليستمر الأمر مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني الحالي.

واختلفت التقارير التي تشير لوجهة كريم بنزيما المقبلة، بعدما أغلق ريال مدريد أبوابه في وجه عودة اللاعب من جديد إلى جدران البرنابيو.

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وأشارت التقارير الصحفية الفرنسية، أن نادي ليون، يخطط للتعاقد مع كريم بنزيما في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما فتح كريم بنزيما باب المفاوضات مع النادي.

وأكدت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن كريم بنزيما أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى ليون الفرنسي، لكن الصفقة تواجه صعوبة كبيرة بسبب التكاليف المالية لإتمام التعاقد.