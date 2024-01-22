أحمد حسن يقارن موقف مزراوي والركراكي بـ محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - قارن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، موقف لاعب المنتخب المغربي نصير مزراوي ومدربه وليد الركراكي بما فعله محمد صلاح بترك معسكر الفراعنة والسفر لليفربول.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب مصر وغانا بشد في العضلة الخلفية، ليقرر السفر لفريقه ليفربول لتلقي العلاج هناك.

تصريحات أحمد حسن

تحدث أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "لازم نفهم، هل هناك لوائح تسمح بأن يترك اللاعب المعسكر من أجل العلاج ويعود مرة أخرى".

وتابع: "توجد حالة مشابهة في منتخب المغرب، فعندما كان نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ مُصابًا قبل بطولة الكان، أصر وليد الركراكي على أن اللاعب يكون متواجدًا مع أسود الأطلس".

وأردف أحمد حسن تصريحاته: "مزراوي نفسه على الرغم من أنه ليس قائدًا للمنتخب، أصر على التواجد، وبايرن ميونخ عندما رأى إصرار اللاعب، أرسل له الجهاز الطبي للاطمئنان عليه".

وأوضح: "في حالة لو أن ليفربول كان يريد الاطمئنان على محمد صلاح، لماذا لم يُرسلوا الجهاز الطبي للاطمئنان عليه".

وأضاف: "لكن أنا عندي عتاب كبير جدًا على محمد صلاح، كنا نشيد به، لكن أنت قائد المنتخب، ويجب أن تكون موجودًا في الوقت الصعب، وأنتم من وضعتم أنفسكم في هذا الموقف، حتى لو بقدم واحدة".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مباراة مصيرية أمام نظيره كاب فيردي "الرأس الأخضر"، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعاب ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.